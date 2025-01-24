В рязанской мэрии опровергли информацию об атаке на дом цыганского барона

«В доме проживает семья из пяти человек. Трое детей. Не цыгане», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе горадминистрации опровергли информацию, что дом, который сгорел после атаки БПЛА, принадлежит цыганскому барону. Об этом РЗН. инфо сообщили в пятницу, 24 января.

«В доме проживает семья из пяти человек. Трое детей. Не цыгане», — отметили в пресс-службе.

Напомним, владелец сгоревшего в Рязани дома заявил, что в здание врезался беспилотник. Мужчина рассказал корреспонденту РЗН. инфо, что они с детьми выбежали на улице после громкого звука. Спасти не удалось даже документы.

Mash сообщал, что ВСУ атаковали дом цыганского барона.