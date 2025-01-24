В России предложили учитывать декретный отпуск в пенсионном стаже

Отмечается, что нововведение затронет и тех, кто уже вышел на пенсию.

В России предложили учитывать все декретные отпуска в страховом пенсионном стаже в полном объеме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Отмечается, что нововведение затронет и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу, многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд РФ за перерасчетом.

«Нашим новым законопроектом это ограничение снимается. В стаж будут включаться периоды ухода за всеми детьми. А значит, повысятся пенсии родителей, имеющих пять и более детей», — сообщили в министерстве.