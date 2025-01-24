Шойгу заявил о возрастающих рисках столкновения ядерных держав

По его словам, Запад развязал против России и Беларуси «идеологическую и ценностную агрессию».

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о возрастающих рисках столкновения ядерных держав. Его слова передает ТАСС .

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — заявил собеседник издания.

По его словам, Запад развязал против России и Беларуси «идеологическую и ценностную агрессию» и пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах.