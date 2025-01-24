Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Президент считает, что Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.

Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом. Президент считает, что Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.

Путин также назвал свои отношения с Дональдом Трампом доверительными и прагматичными. Российский президент предположил, что если бы у Трампа «не украли победу» на прошлых выборах, то нынешнего кризиса на Украине могло не быть.