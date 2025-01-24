Из Рязанской области выдворили восемь мигрантов

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в Москву в аэропорт для вылета за свой счет в родные страны.

Из Рязанской области выдворили восемь мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Депортации подлежали пятеро граждан стран ближнего зарубежья, которые недавно освободились из мест лишения свободы после отбывания наказания за кражи, мошенничество и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Также принудительному выдворению подверглись три гражданина стран Средней Азии. Ранее их неоднократно уличали в нарушениях миграционного законодательства.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в Москву в аэропорт для вылета за свой счет в родные страны.