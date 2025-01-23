Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Они могут состояться при условии гарантий безопасности для Украины со стороны Дональда Трампа.

Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. Об этом пишет «Газета.ру».

"Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", — заявил украинский лидер.

Он также уверен, что Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина и «стимулировать его к миру», поскольку экономика РФ, по мнению Зеленского, сильно зависит от Китая.