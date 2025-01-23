В Рязани начался суд над 14 фигурантами дела о наркомагазине

Как рассказала прокуратура, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

В Рязани начался суд над 14 фигурантам дела о наркомагазине. Дело рассматривает Железнодорожный районный суд, но заседания пройдут в залах Рязанского районного суда из-за большого количества подсудимых.

Фигуранты — граждане Алжира, Киргизии, России, а также человек с лишенным гражданством. Самому молодому подсудимому 21 год, самому взрослому — 48 лет.

В зале было людно. На рассмотрение собрались родственники подсудимых и их защитники. Перед началом заседания, когда состав суда ждал переводчика с арабского на русский, родным дали возможность пообщаться.

«Подсудимые, вас много, молча сидим и слушаем суд. Давайте уважать друг друга», — начала заседание судья.

Трое мужчин выразили желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Суд приобщил ходатайства Сергея Кротова, Романа Сухарева и Станислава Постнова.

В четверг, 23 января, рассматривали вопрос о мере пресечения для фигурантов. Всем подсудимым дали шесть месяцев СИЗО до 9 июля 2025 года. Подсудимому Галкину, у которого был домашний арест, также продлили его на шесть месяцев.

На заседании подсудимые переговаривались между собой. Приставы жестами пытались призвать к тишине, пока судья, наконец, не сделала замечание: «У вас будет время еще поговорить. И во время рассмотрения дела… и после».

В перерыве невеста подсудимого Адександра Богачева поделилась с журналистом РЗН. Инфо, что в дело с наркотиками ее жениха «затянули друзья из плохой компании». Также она сетовала на бюрократические проволочки судебной системы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении представителей нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков 15 января. Соучастников судят по 210 статье УК РФ (участие в организованном преступном сообществе) и по 228 статье УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Как рассказала прокуратура, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.