Рязанского подрядчика оштрафовали на 11,5 млн руб за несоблюдение обязательств

«Водоканал» и коммерческая организация заключили договоры на реконструкцию двух канализационных насосных станций. Однако подрядчик к подготовке проектной документации и проведению работ по реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры не приступил, в связи с чем контракт с ним был расторгнут.

Рязанского подрядчика оштрафовали на 11,5 млн руб за несоблюдение обязательств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Водоканал» и коммерческая организация заключили договоры на реконструкцию двух канализационных насосных станций. Однако подрядчик к подготовке проектной документации и проведению работ по реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры не приступил, в связи с чем контракт с ним был расторгнут.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) и назначили наказание в виде штрафа в размере 11, 5 млн рублей.