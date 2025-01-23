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Reuters: Путин считает достигнутыми основные цели по украинскому конфликту
Отмечается, что президент якобы удовлетворен контролем ВС РФ над частью территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала ВСУ.

Владимир Путин считает достигнутыми основные цели по украинскому конфликту. Такое мнение публикует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент якобы удовлетворен контролем ВС РФ над частью территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала ВСУ.

Также издание утверждает, что Путина беспокоит российская экономика после трехлетнего конфликта. В частности, речь идет о влиянии высокой процентной ставки на невоенные предприятия и промышленность.