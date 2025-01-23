Мэрия: владелец синагоги в Рязани не обращался за разрешением на строительство

По информации администрации, земельный участок с площадью 1,5 тысячи м2, на котором стояла синагога, находится в частной собственности. Поэтому снос и другие работы владелец земли может вести без согласования.

Здание бывшей синагоги на улице Право-Лыбедской сравняли с землей. В этом убедилась корреспондент РЗН.Инфо.

Редакция попросила прокомментировать мэрию снос культового объекта. По информации администрации, земельный участок с площадью 1,5 тысячи м2, на котором стояла синагога, находится в частной собственности. Поэтому снос и другие работы владелец земли может вести без согласования.

У участка есть назначение — обслуживание культовых объектов. Чтобы что-то построить на территории, владелец должен был обращаться в соответствующие службы для изменения назначения земли.

«Собственник в управление капитального строительства администрации города не обращался», — написали в мэрии.

Синагогу планировали восстановить в 2020 году. В 2022 году портал «ВидСбоку» писал, что бывший начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Рязани Евгений Кириченко анонсировал создание проекта по реставрации здания. Он заверял, что сроки разработки ПСД не нарушены. Пояснить, почему проект, который пообещали в 2022 году, так и не появился, в мэрии отказались.

Также без комментария оставили вопросы о том, что собственник собирается строить на месте бывшей синагоги и планируется ли восстанавливать синагогу в Рязани на Право-Лыбедской или где-либо еще в городе.

Отдельно в мэрии отметили, что госинспекция по охране ОКН Рязанской области им сообщила, что синагога не является объектом культурного наследия.

Напомним, в конце декабря 2024 года стало известно, что здание бывшей синагоги начали сносить.