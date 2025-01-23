Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить помощь Украине

Это должно изменить «неправильную» траекторию конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Об этом передает РИА Новости.

«Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что-то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить», — сказал он на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте добавил, что конфликт имеет «геополитическое» значение, поэтому все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.