ГАИ анонсировала рейды для должников по штрафам в Рязанской области

В четверг, 23 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками