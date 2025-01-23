ГАИ анонсировала рейды для должников по штрафам в Рязанской области
В четверг, 23 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками
ГАИ анонсировала рейды для должников по штрафам в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В четверг, 23 января, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками