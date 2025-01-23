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Директор рязанской компании не выплатил зарплату почти 500 работникам
Речь о компании «СтальСтройТехнологии». Директор организации не выплатил заработную плату 482 сотрудникам за декабрь 2024 года.

Директор рязанской компании не выплатил зарплату почти 500 работникам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь о компании «СтальСтройТехнологии». Директор организации не выплатил заработную плату 482 сотрудникам за декабрь 2024 года. Долг перед рабочими составил более 12,6 млн рублей.

Руководителю организации было внесено представление. Задолженность по заработной плате полностью погашена.