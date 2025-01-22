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Зеленскому посоветовали не забывать об оказанной Украине помощи
Мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз после слов украинского лидера о недостаточной помощи со стороны союзников.

Владимиру Зеленскому посоветовали не забывать об оказанной Украине помощи. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова ирландского журналиста Чея Боуза.

Так он прокомментировал жалобы украинского лидера на недостаточный объем помощи со стороны союзников.

«Съеденный хлеб быстро забывается, как говорят у нас в Ирландии» — написал Боуз.