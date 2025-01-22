В Рязанской области женщину осудили за оскорбление полицейского

В сентябре 2024 года ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль в целях пресечения нарушения правил дорожного движения. В момент оформления протокола об административном правонарушении из машины вышла женщина, которая публично в нецензурной форме оскорбила полицейского.

В Рязанской области женщину осудили за оскорбление полицейского. Об этом 22 января. сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в сентябре 2024 года ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль в целях пресечения нарушения правил дорожного движения. В момент оформления протокола об административном правонарушении из машины вышла женщина, которая публично в нецензурной форме оскорбила полицейского.

Мировой судья судебного участка Рязанского районного суда рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы районного центра. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.