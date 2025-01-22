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Трамп пригрозил России новыми санкциями при отказе вести переговоры по Украине
Он добавил, что его администрация рассматривает вопрос поставок оружия Украине, но, по его мнению, Европейский союз должен делать больше для поддержки страны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если Владимир Путин не начнет переговоры по Украине. Об этом в среду, 22 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заявление прозвучало во время общения с журналистам в Белом доме. При этом конкретные действия названы не были. Американский лидер еще раз повторил свои слова о том, что при нем конфликт никогда бы не начался.

Он добавил, что его администрация рассматривает вопрос поставок оружия Украине, но, по его мнению, Европейский союз должен делать больше для поддержки страны.

«Мы разговариваем с Зеленским, мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро», — сказал Трамп.