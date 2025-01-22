Рязанский прокурор пообещал проработать вопрос об информировании о беспилотниках
«Практику информирования в СМС-рассылках в соседних регионах конкретно прокомментировать не могу. Надо посмотреть, как работает эта система, как она создана», — сказал Коданев.
Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев на пресс-конференции прокуратуры пообещал проработать вопрос об информировании населения о беспилотниках и ракетной опасности.
«Практику информирования в СМС-рассылках в соседних регионах конкретно прокомментировать не могу. Надо посмотреть, как работает эта система, как она создана», — сказал Коданев.
Он добавил, что отчасти это информация ограниченного пользования.