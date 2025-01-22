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Пенсионер из Рязанской области выиграл в лотерею один миллион рублей
Выигрыш он положит на накопительный счет.

Военный пенсионер из Рязанской области выиграл в лотерею один миллион рублей. Об этом 22 января сообщила «Национальная Лотерея».

Как указано в публикации, мужчина купил 20 билетов на новогодний тираж, выиграл 800 рублей и решил, что больше не будет играть. Однако передумал и использовал эту сумму на покупку еще восьми билетов. Один из них оказался выигрышным.

«Когда пришло СМС, я сначала не поверил. Говорю жене: „Странно, написано один, три нуля, триста. Ну, кажется, мы миллиончик выиграли“», — рассказал мужчина.

Отмечается, что выигрыш он положит на накопительный счет.