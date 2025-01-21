В Рязани экс-начальника отдела снабжения хлебозавода № 3 заподозрили во взятках

В Железнодорожном районном суде в понедельник, 20 января, началось рассмотрение уголовного дела о взятках в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения рязанского хлебозавода № 3 Дмитрия Панфилова.

В Железнодорожном районном суде 20 января началось рассмотрение уголовного дела о взятках в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения рязанского хлебозавода № 3 Дмитрия Панфилова. Об этом сообщил «Вид Сбоку» 21 января.

Как указано в публикации, следствие установило, что Панфилов с весны 2020 по конец 2023 года получал деньги от предпринимателей за право поставлять продукцию на завод. Отмечается, за это время Панфилов получил от коммерсантов один миллион 850 тысяч рублей.

«В качестве взяткодателей в деле фигурируют пензенское ООО «Агрофирма «Солнечная», подмосковное ООО «Полипак», ивановское ООО «Санпак Принт», а также рязанские ООО «Лавторг», ТД «Р-Пак» и индивидуальный предприниматель Евгений Останков», — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что Панфилов требовал плату за заключение договоров и беспрепятственную приемку товаров и услуг.

«Чаще всего предприниматели сразу соглашались на такую сделку, однако в одном из эпизодов Панфилов давил на поставщика, угрожая создать проблемы при приемке товаров и оплате, «тем самым совершил вымогательство взятки»», — сообщило издание.

По данным «Вид Сбоку», фиксированной «платы» не было — в одном из эпизодов Панфилов требовал 10% от суммы оплаченной продукции, в двух других предлагал предпринимателям завышать цены на товары и услуги в накладных, а разницу перечислять ему. Уточняется, что деньги переводили на его личные счета.

«Взамен начальник отдела снабжения продлевал договоры на поставку, выбирал фирмы в качестве единственных поставщиков, не оценивая других», — уточнили в публикации.

Отмечается, что бывшие руководители хлебозавода № 3 Владислав Торгунский и Елена Буданова заявлены свидетелями по уголовному делу. Как указано в публикации, они не явились на заседание, потому что «заказные письма не были ими получены».

«Вид Сбоку» уточнил, что подсудимый Дмитрий Панфилов на суде отказался высказаться по поводу предъявленных ему обвинений. Он находится на свободе, мера пресечения в отношении него не избиралась.

Следующее заседание по делу назначено на 11 февраля.

Ранее стало известно, что рязанский хлебозавод № 3 ищет инвестора, чтобы избежать банкротства.