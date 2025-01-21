В Казани годовалый ребенок умер на приеме у остеопата

В Казани годовалый ребенок умер на приеме у остеопата. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, трагедия произошла в Медцентре Байрамовой на проспекте Амирхана. Семья из Самары привезла ребенка на лечение, но едва врач приступил к процедурам, мальчику стало плохо. Врачи «скорой» пытались реанимировать пациента, но безуспешно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура проводит проверку. Тело малыша направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.