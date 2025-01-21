Убийца 11-летней девочки в Нижнем Тагиле написал письмо ее отцу

Убийца 11-летней девочки в Нижнем Тагиле написал письмо ее отцу. Об этом сообщает издание E1.ru.

Трагедия произошла еще 31 августа 2024 года. Погибшая отпросилась на прогулку у отца и пропала. Ее искали четыре дня, а 3 сентября ее тело нашли в подвале в соседнем подъезде. Сосед семьи признался, что заманил ее в гости и там изнасиловал. Чтобы это скрыть, он погнался за девочкой, когда она пошла домой, и задушил ее в подвале.

Отмечается, что убийца был на СВО, он вернулся незадолго до трагедии и планировал снова уехать на спецоперацию. После преступления он бежал, но был задержан в московском аэропорту. В сообщении подчеркнули, что в 2020 году мужчину уже судили по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Накануне убийца написал письмо отцу погибшей и извинился за содеянное.

«Он мне прислал извинительное письмо из СИЗО. Видимо, адвокат ему наговорила, что писать. Какие извинения могут быть? Я не могу уже сдерживать эмоции. Он просто не должен жить! Достаточное наказание для него — сдохнуть в муках! Он издевался над дочкой, изнасиловал ее, задушил, — заявил E1.RU отец убитой Александр.