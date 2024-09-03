В Нижнем Тагиле мужчина убил 11-летнюю девочку и скрылся в Москве

В Нижнем Тагиле мужчина убил 11-летнюю девочку и скрылся в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным следствия, погибшая ушла гулять 31 августа, в тот день со смерти ее матери прошло 40 дней. Вечером она не вернулась домой, ее объявили в розыск.

Тело девочки нашли утром 3 сентября около общежития. Подозреваемый в убийстве ребенка был перехвачен и задержан в Москве. В его квартире полицейские нашли следы крови. По данным издания E1, недавно он приехал с СВО и планировал вернуться на фронт.

Отмечается, что отца девочки будут проверять на полиграфе, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».