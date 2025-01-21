Сотни рязанцев 12 дней живут без отопления, семьи с детьми греются духовками

Проблемы начались 9 января. С тех пор рязанцы вынуждены вызывать аварийную бригаду каждые пять-семь часов. Ремонтники запускают котельную по четыре раза в день, батареи теплеют, но через полчаса отопления снова нет.

Сотни рязанцев в бывшем поселке Элеватор остались без отопления и горячей воды на полторы недели. Об этом РЗН. Инфо сообщила местная жительница.

Проблемы начались 9 января. С тех пор рязанцы вынуждены вызывать аварийную бригаду каждые пять-семь часов. Ремонтники запускают котельную по четыре раза в день, батареи теплеют, но через полчаса отопления снова нет.

В диспетчерской девушке сообщили, что проблема в программе, которая регулирует работу котельной. До служб не доходит сигнал о сбоях, бригады получают информацию только с помощью людей.

Рязанка обратилась в СМИ, потому что в ночь с 20 на 21 января ее четырехмесячный сын «проснулся ледяным». По ее словам, в комнате было 12 градусов тепла. Недавно младенцу вызывали скорую помощь, в больнице мальчику поставили диагноз ОРВИ. Днем 21 января у семилетней дочери поднялась температура.

«Дети простыли, потому что дом ледяной. Этой ночью мы конкретно замерзли, несмотря на два электрических обогревателя», — отметила девушка.

Днем семья включает духовку, чтобы согреться. По словам девушки, отопления нет и в детском саду № 103.

В распоряжении РЗН. Инфо есть разговор местной жительницы с замначальника службы по эксплуатации тепловых сетей Александром Козловым.

— Обращений по вашим адресам нет. В Элеваторе сейчас работают. Там ребята находятся практически круглосуточно, при отключении программа не показывает нам ошибку. Поэтому наши сотрудники находятся там постоянно и разбираются. Начальник района уже в курсе.

— И что? Мы так и будем вам звонить? Уже полторы недели отключается котельная.

— Мы же должны разобраться в чем проблема… люди работают. Мы должны знать в чем проблематика, чтобы ее озвучить. Пока я разговариваю с вами, я не смогу ничего узнать.

Местные жители сообщили, что подобные проблемы с отоплением у них были в 2021 году. В котельной сбоила программа, после обращения к бывшему мэру Рязани Елене Сорокиной, ситуацию решили. До зимы 2024 года.

Рязанка обратилась в прокуратуру с жалобой на РМПТС, но ожидание ответа займет 30 дней.

«А мы будем мерзнуть эти 30 дней и болеть, пока бригады ищут проблему», — заключила она.

РЗН.Инфо обратилась в мэрию за комментарием. В РМПТС подтвердили частое отключение котельной за последние две недели. По информации пресс-службы горадминистрации, бригады провели ремонтно-наладочные работы оборудования котельной. 21 января завершили и запустили котловое оборудование, проводится тестирование режимов работы котлов.