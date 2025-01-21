Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-2°
Срд, 22
-3°
Чтв, 23
-2°
ЦБ USD 101.96 -0.45 21/01
ЦБ EUR 105.05 0.19 21/01
Нал. USD 102.20 / 102.00 21/01 17:25
Нал. EUR 106.30 / 107.50 21/01 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
23 847
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
30 588
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
40 739
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
34 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сотни рязанцев 12 дней живут без отопления, семьи с детьми греются духовками
Проблемы начались 9 января. С тех пор рязанцы вынуждены вызывать аварийную бригаду каждые пять-семь часов. Ремонтники запускают котельную по четыре раза в день, батареи теплеют, но через полчаса отопления снова нет.

Сотни рязанцев в бывшем поселке Элеватор остались без отопления и горячей воды на полторы недели. Об этом РЗН. Инфо сообщила местная жительница.

Проблемы начались 9 января. С тех пор рязанцы вынуждены вызывать аварийную бригаду каждые пять-семь часов. Ремонтники запускают котельную по четыре раза в день, батареи теплеют, но через полчаса отопления снова нет.

В диспетчерской девушке сообщили, что проблема в программе, которая регулирует работу котельной. До служб не доходит сигнал о сбоях, бригады получают информацию только с помощью людей.

Рязанка обратилась в СМИ, потому что в ночь с 20 на 21 января ее четырехмесячный сын «проснулся ледяным». По ее словам, в комнате было 12 градусов тепла. Недавно младенцу вызывали скорую помощь, в больнице мальчику поставили диагноз ОРВИ. Днем 21 января у семилетней дочери поднялась температура.

«Дети простыли, потому что дом ледяной. Этой ночью мы конкретно замерзли, несмотря на два электрических обогревателя», — отметила девушка.

Днем семья включает духовку, чтобы согреться. По словам девушки, отопления нет и в детском саду № 103.

В распоряжении РЗН. Инфо есть разговор местной жительницы с замначальника службы по эксплуатации тепловых сетей Александром Козловым.

— Обращений по вашим адресам нет. В Элеваторе сейчас работают. Там ребята находятся практически круглосуточно, при отключении программа не показывает нам ошибку. Поэтому наши сотрудники находятся там постоянно и разбираются. Начальник района уже в курсе.

— И что? Мы так и будем вам звонить? Уже полторы недели отключается котельная.

— Мы же должны разобраться в чем проблема… люди работают. Мы должны знать в чем проблематика, чтобы ее озвучить. Пока я разговариваю с вами, я не смогу ничего узнать.

Местные жители сообщили, что подобные проблемы с отоплением у них были в 2021 году. В котельной сбоила программа, после обращения к бывшему мэру Рязани Елене Сорокиной, ситуацию решили. До зимы 2024 года.

Рязанка обратилась в прокуратуру с жалобой на РМПТС, но ожидание ответа займет 30 дней.

«А мы будем мерзнуть эти 30 дней и болеть, пока бригады ищут проблему», — заключила она.

РЗН.Инфо обратилась в мэрию за комментарием. В РМПТС подтвердили частое отключение котельной за последние две недели. По информации пресс-службы горадминистрации, бригады провели ремонтно-наладочные работы оборудования котельной. 21 января завершили и запустили котловое оборудование, проводится тестирование режимов работы котлов.