Данные пользователей «Ростелекома» утекли в сеть

Компания подтвердила утечку и сообщила, что, вероятно, она произошла по вине инфраструктуры подрядчика.

Данные пользователей «Ростелекома» утекли в сеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания подтвердила утечку и сообщила, что, вероятно, она произошла по вине инфраструктуры подрядчика. Сейчас «Ростелеком» изучает слитые базы данных, чтобы понять, какая часть информации была скомпрометирована.

Ранее хакерская группировка сообщила о взломе сайтов компании. В качестве доказательства взломщики предоставили часть украденной базы данных со 154 тысячами уникальных адресов электронной почты и 101 тысячью телефонных номеров и темами обращений пользователей. Ранее эта же группировка заявляла о взломе данных крупных банков и государственных сервисов.