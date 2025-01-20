В Рязани волонтеры вскрыли дверь в квартиру нуждающейся в помощи женщины

Инцидент произошел 18 января. Женщина, проживающая внутри, не выходила на связь с родственниками. Они вызвали полицию, а те — волонтеров.

В Рязани волонтеры вскрыли дверь в квартиру нуждающейся в помощи женщины. Об этом сообщает пресс-служба медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» .

Инцидент произошел 18 января. Женщина, проживающая внутри, не выходила на связь с родственниками. Они вызвали полицию, а те — волонтеров.

«К счастью, хозяйка квартиры была в сознании, но нуждалась в помощи», — отметили в сообщении.