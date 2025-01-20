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В Рязани столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Среди пострадавших 17-летний подросток.

В Рязани столкнулись две легковушки, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 17 января, примерно в 14:20, вблизи дома № 57 по Московскому шоссе. 20-летний рязанец, управляя автомобилем Renault Logan, столкнулся с LADA Priora, за рулем которой находился 18-летний местный житель.

Пострадали водитель LADA и его 17-летний пассажир, им была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.