В Рязани столкнулись две легковушки, пострадали два человека

Среди пострадавших 17-летний подросток.

В Рязани столкнулись две легковушки, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 17 января, примерно в 14:20, вблизи дома № 57 по Московскому шоссе. 20-летний рязанец, управляя автомобилем Renault Logan, столкнулся с LADA Priora, за рулем которой находился 18-летний местный житель.

Пострадали водитель LADA и его 17-летний пассажир, им была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.