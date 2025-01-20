В России могут упасть ставки по вкладам

Ожидается понижение до 18-19% во втором полугодии этого года.

В России могут упасть ставки по вкладам. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илью Василькова.

По его словам, средние ставки по вкладам могут упасть до 18-19% во втором полугодии этого года. Но в первой половине года их ждет рост до 22-23%.

«Доходность по депозитам будет зависеть от заседания Банка России, которое состоится 14 февраля», — сообщил Васильков.