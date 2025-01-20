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The Telegraph: украинские власти выступают против скорейшего окончания боевых действий
Чиновники в Киеве считают, что принуждение Украины к переговорам до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, станет катастрофической ошибкой.

Украинские власти выступают против скорейшего окончания боевых действий. Данные публикации приводит Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным издания, чиновники в Киеве считают, что принуждение Украины к переговорам до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, станет катастрофической ошибкой. По словам помощников Зеленского, если не заставить РФ «почувствовать боль» перед переговорами, это придаст смелости Путину, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада.

Желание Трампа заключить мир в кратчайшие сроки вызывает «глубокую обеспокоенность» в Киеве — украинские чиновники считают, что поспешные переговоры сыграют на руку Путину.