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Советник Трампа заявил о готовности Зеленского к переговорам
Он также назвал боевые действия на Украине «мясорубкой», которая может привести к третьей мировой войне.

Советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о готовности Владимира Зеленского к переговорам и завершению конфликта. Об этом пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на CBS News.

По словам Уолтца, американский лидер уверен, что противостояние нужно остановить. Он также упомянул готовность украинского президента взаимодействовать для достижения этой цели.

Советник выделил три ключевых момента для урегулирования.

«Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы усадим их за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки сделки?», — отметил Уолтц.

Он также назвал боевые действия на Украине «мясорубкой», которая может привести к третьей мировой войне.