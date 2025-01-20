Рязанцы возмутились мусором, оставшимся после сноса гаражей
Комментатор указал, что гаражи снесли в Дашково-Песочне на улице Верхняя, недалеко от улицы Тимуровцев.
Рязанцы возмутились строительным мусором, оставшимся после сноса гаражей. Соответствующий комментарий написали под постами губернатора региона Павла Малкова.
Комментатор указал, что гаражи снесли в Дашково-Песочне на улице Верхняя, недалеко от улицы Тимуровцев.
«Сделали большую мусорку. И кто будет это убирать, неизвестно», — написал рязанец.