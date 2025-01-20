Путин: Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по Украине

Президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Его слова передало РИА Новости 20 января.

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе.