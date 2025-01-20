Над Рязанской областью сбили два беспилотника

По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и материального ущерба нет.

Над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 20 января над территорией Рязанской области силами ПВО уничтожены два БПЛА. Всего над регионами РФ за ночь сбили 31 БПЛА: 14 — над Брянской областью, 6 — над Калужской, по 3 — над Белгородской и Курской областями, 2 — над Рязанской и Орловской, а также 1 — над Татарстаном.

По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и материального ущерба нет.