Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
Птн, 03
Сбт, 04
-2°
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 103.10 02/01 14:55
Нал. EUR 106.00 / 110.00 02/01 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лучших блюд от похмелья
Вчера 15:30
2 222
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
8 705
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
26 декабря 2024 14:19
10 695
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 2024 11:56
16 666
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали запретить транслировать «предсказания» астрологов и гадалок
По словам депутата, такие материалы часто подаются как развлекательные и нейтральные, хотя они «эксплуатируют невежество», формируют толерантность к мошенничеству и способствуют распространению лженауки.

В Госдуме призвали запретить транслировать в СМИ «предсказания» астрологов и гадалок. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер ГД Чернышов.

«Мы живем в век технологий и научного прогресса. Вместо трансляции магии и суеверий наши СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры», — заявил он.

По словам депутата, такие материалы часто подаются как развлекательные и нейтральные, хотя они «эксплуатируют невежество», формируют толерантность к мошенничеству и способствуют распространению лженауки.

«Маги и экстрасенсы — это, без преувеличения, шарлатаны. Они не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей. Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости граждан», — отметил Чернышов.