В Госдуме призвали запретить транслировать «предсказания» астрологов и гадалок

По словам депутата, такие материалы часто подаются как развлекательные и нейтральные, хотя они «эксплуатируют невежество», формируют толерантность к мошенничеству и способствуют распространению лженауки.

В Госдуме призвали запретить транслировать в СМИ «предсказания» астрологов и гадалок. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер ГД Чернышов.

«Мы живем в век технологий и научного прогресса. Вместо трансляции магии и суеверий наши СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры», — заявил он.

По словам депутата, такие материалы часто подаются как развлекательные и нейтральные, хотя они «эксплуатируют невежество», формируют толерантность к мошенничеству и способствуют распространению лженауки.

«Маги и экстрасенсы — это, без преувеличения, шарлатаны. Они не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей. Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости граждан», — отметил Чернышов.