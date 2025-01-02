2 января в Рязани зафиксировали температурный рекорд
В четверг, 2 января, в Рязани зафиксирована рекордная температура за последние 94 года метеонаблюдений. В 12:00 воздух в городе прогрелся до 2,8 градуса, в 15:00 остыл до 2,7 градуса.
2 января в Рязани зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.
В четверг, 2 января, в Рязани зафиксирована рекордная температура за последние 94 года метеонаблюдений. В 12:00 воздух в городе прогрелся до 2,8 градуса, в 15:00 остыл до 2,7 градуса.
Отмечается, что средний показатель для января составляет -7,5°С.