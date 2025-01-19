В рязанской маршрутке мужчине стало плохо
На место выезжал медицинский спасательный отряд.
В рязанской маршрутке мужчине стало плохо. Об этом РЗН. инфо сообщили в отряде МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева 19 января.
В час ночи волонтерам поступила заявка от скорой на помощь в эвакуации пострадавшего из общественного транспорта.
Отмечается, что мужчине внутри салона стало плохо. После чего он сполз между рядами сиденьев. Волонтеры помогли достать мужчину.
Фото: отряд МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева