В рязанской маршрутке мужчине стало плохо

На место выезжал медицинский спасательный отряд.

В рязанской маршрутке мужчине стало плохо. Об этом РЗН. инфо сообщили в отряде МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева 19 января.

В час ночи волонтерам поступила заявка от скорой на помощь в эвакуации пострадавшего из общественного транспорта.

Отмечается, что мужчине внутри салона стало плохо. После чего он сполз между рядами сиденьев. Волонтеры помогли достать мужчину.

Фото: отряд МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева