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Рязанские волонтеры помогли достать автомобиль, съехавший по склону из-за грязи
«Экипаж успешно закрепил, а после переместил автомобиль на безопасное расстояние с помощью лебедок, тросов, альпинистского снаряжения, строп», — отметили волонтеры.

Рязанские волонтеры помогли достать автомобиль, съехавший по склону. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, 18 января автомобиль сполз со склона из-за грязи. Машина, по словам спасателей, была сильна накренена и могла упасть в воду.

«Экипаж успешно закрепил, а после переместил автомобиль на безопасное расстояние с помощью лебедок, тросов, альпинистского снаряжения, строп», — отметили в посте.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» во «ВКонтакте»