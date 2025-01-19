Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США

По его словам, «полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия».

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможности нормализации отношений России и США. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 января.

По словам Дмитрия Медведева, «полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия».

«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она [нормализация отношений с США] в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — написал он.