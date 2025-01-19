ГАИ обратилась к рязанцам из-за резких перепадов температур

В воскресенье, 19 января, в регионе ожидаются осадки (мокрый снег и дождь). Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за резких перепадов температур. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

В воскресенье, 19 января, ожидаются осадки (мокрый снег и дождь). Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед. Ветер будет западный, северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем составит -2, +3°С.

Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».