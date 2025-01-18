Рязанский ТЦ выставили на продажу на 210 миллионов рублей

ТЦ «Соната» находится на Первомайском проспекте. Его общая площадь составляет 1800 квадратных метров.

ТЦ «Соната» выставили на продажу за 210 миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на Avito.

ТЦ находится на Первомайском проспекте. Его общая площадь составляет 1800 квадратных метров. Как указано в объявлении, помещения здания арендованы.

В ТЦ установлены панорамные окна, проведено электричество. Также там есть отопление. Помимо этого, в здании установлены грузовые лифты.