Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
-3°
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.60 / 103.00 18/01 16:30
Нал. EUR 107.75 / 108.39 18/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
20 046
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
25 336
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
35 377
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
29 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский ТЦ выставили на продажу на 210 миллионов рублей
ТЦ «Соната» находится на Первомайском проспекте. Его общая площадь составляет 1800 квадратных метров.

ТЦ «Соната» выставили на продажу за 210 миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на Avito.

ТЦ находится на Первомайском проспекте. Его общая площадь составляет 1800 квадратных метров. Как указано в объявлении, помещения здания арендованы.

В ТЦ установлены панорамные окна, проведено электричество. Также там есть отопление. Помимо этого, в здании установлены грузовые лифты.