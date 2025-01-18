Производитель «Окских» яиц начал строить новые птичники в Рязанской области

В Рязанской области АО «Окское» начало строить новые птичники. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
На предприятии АО «Окское» провели рабочую встречу министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и зампредседателя регионального правительства Александр Шаститко. Они осмотрели ход строительства промышленных птичников для содержания кур-несушек и по выращиванию молодняка. Также посетили действующее производство.
Как указано в публикации, в 2025 году предприятие планирует увеличение производства пищевого яйца на 170 миллионов штук в год.
«Ожидается, что новые мощности позволят предприятию не только удовлетворить растущий спрос на свою продукцию, но и выйти на новые рынки сбыта», — заключили в посте.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области