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Опубликован прогноз погоды на 19 января в Рязанской области
В области будет облачно. Ночью и днем ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Также прогнозируют налипание мокрого снега, гололед.

Опубликован прогноз погоды на 19 января в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ночью и днем ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Также прогнозируют налипание мокрого снега, гололед.

Ветер будет западный, северо-западный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -3, +2°С, днем — -2, +3°С.