ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
В субботу, 18 января, ожидаются умеренные осадки. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед.
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
В субботу, 18 января, ожидаются умеренные осадки. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед. Ветер будет западный, северо-западный, до 15 метров в секунду.
Температура воздуха составит днем -1, +4°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток».