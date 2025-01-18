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Экс-советник Болтон: Трампу не важны детали урегулирования конфликта на Украине
По словам Болтона, Трамп хочет как можно скорее после вступления в должность завершить конфликт, а какими будут условия, ему безразлично.

Избранному президенту США Дональду Трампу «все равно», как завершится конфликт на Украине, такое мнение выразил его бывший советник Джон Болтон (2018-2019). Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK, передает РБК 18 января.

По словам Болтона, Трамп хочет как можно скорее после вступления в должность завершить украинский конфликт, а какими будут условия, ему безразлично.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины», — заявил Болтон.

Он добавил, что президент России Владимир Путин хочет прекращения огня, линия разграничения может пройти по территориям, которые РФ контролирует на данный момент, и если перемирие продлится долго, то эта линия «прекращения огня станет новой границей между Россией и Украиной».