Бликен раскрыл условие для заключения мира между Россией и Украиной

Госсекретарь США уверен, что новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако для этого важно желание самого Киева, отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге для журналистов раскрыл условие для заключения мира между Россией и Украиной. Его слова передал «Коммерсантъ» в субботу, 18 января.

Как указано в публикации, Блинкен уверен, что новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сможет урегулировать украинский конфликт. Однако он отметил, что для этого важно желание самого Киева.

«Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина того захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке», — приводятся слова Блинкена.