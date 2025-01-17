В Госдуме заявили о готовности Зеленского вредить России всеми способами

«Зеленский — мелкий пакостник, все существование которого сейчас направлено на то, чтобы навредить России. Для этого он готов использовать все возможные методы, в том числе и террористические», — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

В Госдуме заявили о готовности Владимира Зеленского вредить России всеми способами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по обороне Алексея Журавлева.

Отмечается, что, по информации некоторых СМИ, над местом проведения встречи украинского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером был якобы перехвачен российский беспилотник. Зеленский, комментируя это на пресс-конференции, заявил, что украинская сторона «тоже передаст привет».

«Зеленский — мелкий пакостник, все существование которого сейчас направлено на то, чтобы навредить России. Для этого он готов использовать все возможные методы, в том числе и террористические», — сказал Журавлев.