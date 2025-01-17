Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом 17 января
В публикации сказано, что этот документ заменит действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году.
Отмечается, что работа над новым договором велась с 2022 года. В июне 2024 года стало известно стороны согласовали его текст.
Фото: сайт Кремля