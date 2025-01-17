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Опубликован прогноз погоды на 18 января в Рязанской области
В субботу в регионе будет облачно. Ночью и днем местами пройдут небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Опубликован прогноз погоды на 18 января в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу в регионе будет облачно. Ночью и днем местами пройдут небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем прогреется до -1, +4 градусов.