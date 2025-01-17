Названы самые выгодные для отпуска месяцы

Об этом рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

Названы самые выгодные для отпуска месяцы. Об этом РИА Новости рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

По его словам, выгоднее всего взять отпуск в июле и октябре, так как в этих месяцах много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным.

Эксперт напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.