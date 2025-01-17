Картаполов рассказал, кого коснутся объявленные военные сборы

По словам парламентария, это ежегодное стандартное мероприятие, которое не связано с проведением специальной военной операцией.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кого коснутся объявленные военные сборы. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам парламентария, плановое мероприятие в этом году пройдет без каких-либо изменений и новшеств.

«Военные сборы — регулярное и плановое мероприятие, основная задача которого — оценить общее состояние Вооруженных сил, уровень подготовки общего воинского резерва, ознакомить личный состав с новыми образцами техники и вооружения. Такого рода мероприятия проводятся у нас в стране каждый год на протяжении вот уже почти двадцати лет. Правила сборов меняются редко — в частности, на этот год никаких существенных нововведений не предусмотрено. Все пройдет в плановом спокойном режиме в соответствии с действующим законодательством, призываться будут только те категории лиц, которые в нем указаны — граждане, находящиеся в запасе, резервисты и так далее. Соответственно, никакого отношения к специальной военной операции объявленные военные сборы не имеют и иметь не могут», — пояснил Картаполов.

Сборы касаются граждан, находящихся в запасе. Он формируется из тех, кто прошел срочную службу, из выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто служил «альтернативную», или был освобожден от армии по достижении 27 лет, или по другим причинам. Также в запасе находятся женщины, имеющие военно-учетную специальность — например, медицинские работники.

Освобождения от военных сборов касается сотрудников Росгвардии и МЧС, педагогов и студентов очного и заочного отделений, но последних лишь в том случае, если они в момент сборов проходят промежуточную аттестацию или получают диплом. Также освобождаются от призыва многодетные родители, лица, имеющие непогашенную судимость, и лица с особыми жизненными обстоятельствами — например, проходящие лечение или заботящиеся о несамостоятельных (малолетних или, наоборот, престарелых) родственниках.

Согласно закону, рядовой состав могут призывать до 50 лет, младших и старших офицеров — до 60 и 65 лет соответственно. Для маршалов, генералов и адмиралов освобождение от сборов наступает в 70 лет. Женщины с офицерским званием остаются в резерве до 50 лет, остальные — до 45.

Сборы не могут длиться более двух месяцев. На это время запасники получают освобождение от работы или учебы с сохранением средней заработной платы.

Ранее Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян в запасе.