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Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян в запасе
В четверг, 16 января, Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян, находящихся в запасе. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 16 января, Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе.

«Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — указано в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ предстоит обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением.